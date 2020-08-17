У Білорусі силовики розповіли, як їм дісталося від мітингувальників і поскаржилися на травми. Відео

Карина Бондаренко Світ 06:05, 17.08.2020

Співробітники правоохоронних органів Білорусі розповіли, як постраждали під час мітингів у Мінську і показали отримані травми.

Відповідний відеоролик під назвою "Акції, де отримують каліцтва, не потрібні, тому що страждають усі сторони конфлікту" опублікували на каналі білоруського МВС в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У ньому містяться розповіді від двох постраждалих силовиків. Один з правоохоронців поскаржився, що був доставлений до лікарні після пляшки, яка потрапила в обличчя. В результаті він позбувся зуба і у нього розсічена губа.

Силовик поскаржився на травми
МВС Білорусі в YouTube

"Я опустився вниз, присів на коліна, і бачу, що капає кров дуже сильно. Я встав, у мене був больовий шок, потім сів, тут до мене підбігли лікарі і почали надавати мені допомогу", – сказав військовослужбовець внутрішніх військ МВС.

У нього розсічена губа
МВС Білорусі в YouTube

Інший силовик поскаржився, що підвернув ногу, коли на них насунулася частина мітингувальників. Чоловік отримав перелом щиколотки і переніс операцію.

Правоохоронець підвернув ногу під час протестів
МВС Білорусі в YouTube
Він розповів про перенесену операції
МВС Білорусі в YouTube

Як писав OBOZREVATEL раніше, в неділю, 16 серпня, в Мінську на площі Незалежності відбувся мітинг на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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