Білоруські медики розповіли, що через спалах коронавірусу в лікарнях країни почалося "пекло" і всім довелося перейти на посилений режим роботи.

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Про це пише tut.by (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, санітарка Наталія Суворова з Вітебська, яку перекинули на боротьбу з коронавірусом, розповіла про реалії життя медиків.

У Білорусі розповіли про "коронавірусне пекло" в лікарнях

Жінка раніше працювала у перев'язувальному кабінеті ЛОР-відділення, але спалах COVID-19 все змінив.

"Ми тепер всі під одним гребенем – в терапії. І всі до "цього" причетні. Важко. Дуже хочеться назад, у свій перев'язувальний кабінет. Але я розумію, що це трапиться нескоро. І терплю, як і решта. Зараз усім медикам нелегко... Вдома навіть готувати ніколи. В перші дні приходили – і трупами лягали!" – поділилася Суворова.

Вона додала, що від масок і захисту з'являється висип на шкірі, дихати важко, але в таких умовах доведеться працювати ще довго, адже кількість нових хворих тільки росте.

Зі свого боку президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не особливо "париться" через заражених коронавірусом у країні. За його словами, ситуація із захворюваністю на пневмонії важливіша, ніж із COVID-19.

tut.by

tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не може скасувати військовий парад до 9 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу.