У Білорусі розпочався цілковитий терор, катування й масові арешти, – політолог

Три місяці не вщухають протести в Білорусі проти обрання Олександра Лукашенка президентом країни, почався повний терор і масові затримання учасників протесту.

У матеріалі OBOZREVATEL йдеться про те, як Лукашенко чіпляється за владу і чому став токсичним для Володимира Путіна.

"Почався цілковитий терор, протести не вщухають, після виборів уже майже 30 тисяч затримань, тисячі задокументованих випадків катувань і жорстокого побиття, вбивств протестувальників, водночас жодної кримінальної справи на силовиків не заведено. Кордони не те, щоб повністю закриті, але чітких правил щодо в'їзду та виїзду немає. Навіть громадян Білорусі (!) не впускають у країну, нічого не пояснюючи", – розповів білоруський політолог Андрій Єлісєєв.

Терор зростає і, мабуть, Лукашенко все ще розраховує придушити протести силовими методами, залякуючи і тиснучи на людей, погодилася інша білоруська політологиня Наталія Василевич.

"Ті, хто протестує проти Лукашенка, не вірять жодному його слову. Вимога одна – він має піти. Він показує, що в будь-якому разі йому закон не писаний, але що б він там не реформував, його повноваження ніяким законом не обмежені. У країні правовий вакуум у всіх сферах. У людей просто немає іншого виходу – як тільки протести припиняться, терор посилиться", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку білоруського опозиціонера Анатолія Лебедька, для придушення протестів у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка залишилося три інструменти.