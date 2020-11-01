У Білорусі розпочався Марш проти терору: на вулицях Мінська з'явилася військова техніка. Фото і відео

У Білорусі в неділю, 1 листопада, почався Марш проти терору. На вулиці Мінська понад 10 тис. білорусів вийшли на протест проти незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.

Організатори акції порівняли дії самопроголошеного голови держави зі сталінським терором. Недільний марш стартував зі станції метро "Парк Челюскінців" та пройде за маршрутом у національний некрополь Куропати – символ жертв свавілля радянської влади, де вбили десятки тисяч білорусів.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій у Білорусі онлайн:

14:00 – Марш проти терору стартував від метро "Парк Челюскінців". Протестувальники пройдуть за маршрутом проспект Незалежності – Калинівського – Карбишева – Гамарника – Мірошниченко і до урочища Куропати.

14:02 – Станції метро "Академія наук", "Парк Челюскінців" та "Московська" закрили для пасажирів.

14:05 – У Мінську помітили проблеми з доступом в інтернет через мобільний зв'язок. LTE-зв'язок у всіх трьох операторів як мінімум частково відсутній, через 3G завантаження даних також може не відбуватися.

14:10 – На вулицях Мінська помітили спецтехніку. На площі Незалежності люди в формі розставили секції паркану.

14:22 – Кількість учасників протесту опозиції в центрі Мінська перевищила 10 тисяч осіб, відзначають очевидці.

14:35 – Очевидці повідомили про затримання поруч із метро "Московська".

Затримання в Мінську. TUT.BY новини

Марш проти терору в Білорусі. TUT.BY новини

14:50 – Місцеві ЗМІ пишуть про вибух світлошумової гранати на Логойському тракті в Мінську, де проходить акція опозиції.

Силовики на Марші проти терору. TUT.BY новини

Силовики в Мінську. TUT.BY новини

15:55 – Всі станції мінського метрополітену відновили роботу в звичайному режимі. Станції "Академія наук", "Московська" і "Парк Челюскінців" знову відкрили для пасажирів.

16:00 – На акціях протесту в столиці та інших містах були затримані 36 осіб, деяких вже відпустили, повідомили правозахисники.

16:01 – У мережі з'явилося відео, як невідомий стріляв по протестувальникам із пейнтбольної рушниці.

16:05 – У Мінську силовики відійшли від протестувальників на проспекті Незалежності. Люди у відповідь скандували: "Молодці!".

16:12 – Частина колони прорвалася до поля і попрямувала до урочища Куропати в столиці.

Люди полем пішли до урочища Куропати Telegram / TUT.BY новини

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами про розправи на адресу протестувальників. На зустрічі з МВС країни він зазначив, що йому вже нікуди відступати і заявив, що не збирається тікати і відмовлятися від влади.