У Білорусі розпочався 64-й день протестів, вулиці оточили війська. Усі деталі, фото і відео

У неділю, 11 жовтня, на 64-й день протестів через вибори, у Мінську та інших містах Білорусі було оголошено загальнонаціональний Марш Гордості проти чинної влади.

До столиці традиційно стягнули автомобілі внутрішніх військ, БТРи, а також автобуси із силовиками і спецтехніку. Незважаючи на таке оточення й навіть закриття метро, люди ще до початку заходу о 14:00 вирушили колонами вулицями міст.

"Колишній президент провів 4-годинні переговори з частиною політв'язнів, яких він узяв у заручники під час цієї своєї безнадійної війни з білорусами. А мінчани якраз планують їх відвідати – після походу до Окрестіна минулої неділі... Вашу підтримку повинен почути кожен із політв'язнів, ваше наполегливе "Випускай!" – усі довкола. Кличте сусідів і знайомих, сьогодні виходять усі – в Мінську і в усій країні", – звернулися до білорусів організатори Маршу.

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13:30 – Мінчани почали збиратися біля Стели в центі міста. Згідно з планом, Маршем Гордості вони мали пройти центральними вулицями – у напрямку СІЗО КДБ і "Володарки". Водночас було визначено основний маршрут – через вулицю Леніна на проспект Незалежності, а також альтернативний – через Міський вал від Неміги.

13:35 – У Мінську закрили чотири станції метро й обмежили рух приватного і громадського транспорту. Як повідомили в метрополітені, з 13:35 поїзди прямували без зупинок на станціях "Жовтнева", "Купаловська", "Неміга" і "Площа Перемоги". Водночас правоохоронці несли службу в посиленому режимі, попередивши про можливість додаткового залучення спецтехніки.

13:40 – У місто продовжували стягувати БТРи, автобуси із силовиками і спецтехніку. Відомо, що в Мінську влада із самого ранку залучила значні сили правоохоронців.

13:50 – Очевидці зняли рух колони військової техніки, яка рухалася вулицею Тимір’язева в Мінську, тоді як водії сигналили їй услід.

14:00 – У Мінську біля кінотеатру "Москва" почалися перші затримання. До чоловіка, що їхав на велосипеді, підбігли омонівці, зіштовхнули його з велосипеда і затримали. Його відвели в мікроавтобус, велосипед віднесли туди ж.

14:08 – У Мінську затримано трьох кореспондентів ТАСС. Прізвища затриманих – Федосенко, Григоров і Степченко. Як повідомляє агентство, всі вони працювали з акредитаційними картками нового зразка.

14:16 – Джерела з держоргану Білорусі, який курирує відключення інтернету, повідомили, що найближчим часом мобільний інтернет в країні закінчиться. Може допомогти перемикання на 2G або зв'язок з рідними та близькими через голосові дзвінки.

14:24 – Серед затриманих журналістів Олена Толкачова (TUT.BY і БелаПАН), Тетяна Коровенкова і Сергій Сацюк (БелаПАН), Дмитро Дмитрієв ("Новы Час"), Юрій Шамшур (ТАРС). Затримані журналісти встигли розповісти, що серед них є співробітники БелТА: фотокореспондент Андрій Покумейко і Оксана Манчук.

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