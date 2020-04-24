Згідно з офіційною статистикою, в Білорусі понад 7 тисяч хворих на коронавірус COVID-19, проте поширюється думка, що ці цифри занижені.

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Як розповів у коментарі "24 каналу" білоруський журналіст Франак Вячорка, влада країни не вживає ніяких серйозних антикоронавірусних заходів – всі ресторани відкриті, трамваї, тролейбуси і метро переповнені.

"Робиться все можливе, щоб більше людей захворіло", – вважає він.

Олександр Лукашенко і журналіст Франак Вячорка

За словами журналіста, президент Білорусі Олександр Лукашенко є диктатором, і тому йому завжди важливо йти "проти мейнстріму".

"Коли всі вибирають демократію, він вибирає диктатуру. Коли всі вибирають "кока-колу", він – "пепсі", коли всі борються з вірусом, він повинен показати, що вірусу немає, або він вже його поборов давно", – пояснив Вячорка.

На його думку, так діє не тільки Лукашенко, але і всі авторитарні лідери. Зокрема, президент Туркменістану, лідер Північної Кореї – всі дотримуються цієї практики.

"Для них ця ситуація – ще одна можливість показати дулю Заходу, що ми підемо іншим шляхом. Звичайно, можна шукати логічне тлумачення, можна сказати, що Лукашенко боїться більше економічних наслідків, ніж наслідків самого вірусу. Це буде правдою, тому що ситуація дуже погана. Карантин і зупинка економіки можуть добити економічну систему", – вважає журналіст.

Він зазначив, що Лукашенко підходить до наступних президентських виборів в найгіршому стані за весь час своєї президентської кар'єри.

"Люди – бідні, хворі, а лікарні – забиті. Він розуміє, що, можливо, єдиною тактикою, щоб зупинити паніку, є ігнорувати вірус. Не думаю, що це спрацює", – додав Вячорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня стало відомо, що в Білорусі за добу додалося 1485 випадків коронавірусу, що лише на сотню менше, ніж в охопленій пандемією Іспанії.

При цьому Міністерство оборони Білорусі заявило, що епідеміологічна обстановка дозволяє провести парад на 9 травня в країні.

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