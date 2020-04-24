Головна Новини
24 квітня • оновлено в 15:33
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Білорусі робиться все можливе, щоб більше людей захворіло на коронавірус – журналіст

3.8т
Читати матеріал російською

Згідно з офіційною статистикою, в Білорусі понад 7 тисяч хворих на коронавірус COVID-19, проте поширюється думка, що ці цифри занижені.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як розповів у коментарі "24 каналу" білоруський журналіст Франак Вячорка, влада країни не вживає ніяких серйозних антикоронавірусних заходів – всі ресторани відкриті, трамваї, тролейбуси і метро переповнені.

"Робиться все можливе, щоб більше людей захворіло", – вважає він.

Олександр Лукашенко і журналіст Франак Вячорка

Олександр Лукашенко і журналіст Франак Вячорка

За словами журналіста, президент Білорусі Олександр Лукашенко є диктатором, і тому йому завжди важливо йти "проти мейнстріму".

"Коли всі вибирають демократію, він вибирає диктатуру. Коли всі вибирають "кока-колу", він – "пепсі", коли всі борються з вірусом, він повинен показати, що вірусу немає, або він вже його поборов давно", – пояснив Вячорка.

На його думку, так діє не тільки Лукашенко, але і всі авторитарні лідери. Зокрема, президент Туркменістану, лідер Північної Кореї – всі дотримуються цієї практики.

"Для них ця ситуація – ще одна можливість показати дулю Заходу, що ми підемо іншим шляхом. Звичайно, можна шукати логічне тлумачення, можна сказати, що Лукашенко боїться більше економічних наслідків, ніж наслідків самого вірусу. Це буде правдою, тому що ситуація дуже погана. Карантин і зупинка економіки можуть добити економічну систему", – вважає журналіст.

Він зазначив, що Лукашенко підходить до наступних президентських виборів в найгіршому стані за весь час своєї президентської кар'єри.

"Люди – бідні, хворі, а лікарні – забиті. Він розуміє, що, можливо, єдиною тактикою, щоб зупинити паніку, є ігнорувати вірус. Не думаю, що це спрацює", – додав Вячорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня стало відомо, що в Білорусі за добу додалося 1485 випадків коронавірусу, що лише на сотню менше, ніж в охопленій пандемією Іспанії.

При цьому Міністерство оборони Білорусі заявило, що епідеміологічна обстановка дозволяє провести парад на 9 травня в країні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
карантин вірус
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
20
3
Смішно
4
Цікаво
13
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Crimea Yalta
Crimea Yalta
Лукашенко є освідчений б багатьох напрямках відстоювання державності, але саме в напрямку медицини в нього прогалина ( відсутня частина мозгу). ця некомпетентність його заземлить. нажаль він сам створює загрозу державністі.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Странная логика у автора, как забитые больницы остановят панику ? Скорее наоборот. И что по мнению автора лучший избиратель - больной избиратель ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
На то он и журналист, что бы сказку сделать былью.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги