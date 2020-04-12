Білоруські медики чітко знають, що і як треба робити в ситуації з COVID-19.

З такою заявою виступила голова Ради Республіки Наталя Кочанова, передає БЕЛТА. За її словами, країні "не потрібен зайвий контроль".

"Сьогодні не треба заважати нашій системі охорони здоров'я. Там чітко знають, що треба робити, як треба робити", – сказала вона.

Спікер нагадала, що глава держави Олександр Лукашенко поставив завдання – забезпечити медиків всім необхідним, перш за все, індивідуальними засобами захисту.

Також вона закликала журналістів "не вкидати фейки".

Лукашенко ігнорував COVID-19. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко раніше неодноразово відзначився заявами про те, що COVID-19 не є такою вже небезпечною хворобою, як вважають в інших країнах. Однак нещодавно в Білорусь прибула делегація ВООЗ з перевіркою, а президент незабаром звернувся за допомогою до ЄС.

В країні виявили вже понад 2,5 випадків зараження, майже як в Україні.