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У Білорусі публічно покарали фаната "русского міра". Момент потрапив на відео

10.3т Читати матеріал російською

У громадському транспорті Мінська (Білорусь) прихильнику "русского міра" публічно зрізали георгіївську стрічку.

Інцидент потрапив на відео, яке опублікували на YouTube-каналі Readovka (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, одна з пасажирок, помітивши заборонену в Україні символіку на рюкзаку хлопця, тихо підійшла ззаду і відрізала стрічку, після чого мовчки повернулася на своє місце. Молодик нічого не помітив.

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У Білорусі хлопцеві зрізали георгіївську стрічку

У Білорусі хлопцеві зрізали георгіївську стрічку

Скріншот з відео

Під відео написали, що в Білорусі оранжево-чорна символіка також перебуває під негласною забороною через те, що її активно використовують у Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2017 року Верховна Рада підтримала законопроект №2987, яким передбачається заборона на виготовлення і пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки в Україні.

У листопаді 2018 року в Києві на автовокзалі "Видубичі" представники громадської організації С14 спалили заборонену в Україні символіку у вигляді георгіївської стрічки, що належала громадянам Росії.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Білорусь
Тег
Білорусь
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Немедленно героя Украины кастрюле головой! Такой подвиг совершить, главное ,что никто не заметил! Прямо как мокряк ,который в Севастополе в училище имени Нахимова в 14-ом гимн Украины на помойке гимн исполнял!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
" в Беларуси оранжево-черная символика также находится под негласным запретом " Беларусам это расскажи , пиздливый апос)
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Ипанутая хахлуха какая-то. Че она в Минске забыла?
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
И с чего пропагандисты взяли, что этот парень "фанат русского мира"? В Белоруссии очень многие носят георгиевские ленточки, а на авто они вообще почти у всех! Просто белорусы ассоциируют себя с победителями фашизма, а не с побежденными фашистскими прихвостнями...
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Стаценко Виктор, чистит что нибудь, моет или просто сосёт как и все лохлухи.
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