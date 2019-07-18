У Білорусі публічно покарали фаната "русского міра". Момент потрапив на відео

У громадському транспорті Мінська (Білорусь) прихильнику "русского міра" публічно зрізали георгіївську стрічку.

Інцидент потрапив на відео, яке опублікували на YouTube-каналі Readovka (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, одна з пасажирок, помітивши заборонену в Україні символіку на рюкзаку хлопця, тихо підійшла ззаду і відрізала стрічку, після чого мовчки повернулася на своє місце. Молодик нічого не помітив.

У Білорусі хлопцеві зрізали георгіївську стрічку Скріншот з відео

Під відео написали, що в Білорусі оранжево-чорна символіка також перебуває під негласною забороною через те, що її активно використовують у Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2017 року Верховна Рада підтримала законопроект №2987, яким передбачається заборона на виготовлення і пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки в Україні.

У листопаді 2018 року в Києві на автовокзалі "Видубичі" представники громадської організації С14 спалили заборонену в Україні символіку у вигляді георгіївської стрічки, що належала громадянам Росії.

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