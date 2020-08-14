У Білорусі протестувальники знову вийшли на вулиці і влаштували страйки на заводах. Фото

Карина Бондаренко Світ 11:50, 14.08.2020 Оновлено: 12:26, 14.08.2020

У Білорусі вранці 14 серпня продовжилися акції протесту проти знущань і побиття силовиками затриманих.

Люди в Мінську, Гродні, Ждановичах, Могильові, Гомелі та інших містах влаштували мирні акції, страйки, свою роботу призупинили більш ніж десять великих підприємств, повідомляє NEXTA Live в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Активісти почали збиратися приблизно о 08:30 ранку. Це вже шостий день протестів після президентських виборів у Білорусі.

У Білорусі продовжилися протести
NEXTA Live
Акції йдуть по всій країні
NEXTA Live
Страйки влаштували тисячі осіб
NEXTA Live
Протести в Мінську
NEXTA Live

Повідомляється про страйки медиків, будівельників, робітників на меблевій фабриці, електротехнічному заводі, електромережах, співробітників мінського метро, працівників IT-сфери, шахтарів. На акції протесту також зібралися на ринках, м'ясокомбінатах і лісових господарствах.

Жінки вишикувалися в "ланцюги"
NEXTA Live
Медики протестують
NEXTA Live
Акції почалися рано-вранці
NEXTA Live
Це вже шостий день протестів у Білорусі
NEXTA Live
Робочі влаштували страйк
NEXTA Live
Підприємства не працюють
NEXTA Live
Робочі метрополітену висловили свій протест
NEXTA Live
Люди проти насилля в Білорусі
NEXTA Live
Протести в Білорусі 14 серпня
NEXTA Live
На страйки вийшли в багатьох містах
NEXTA Live
Протести в Білорусі тривають
NEXTA Live
Робочі страйкують у Мінську
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Затриманих просять відпустити
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Люди просять зупинити насильство в Білорусі
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Протест у Мінську
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