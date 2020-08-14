У Білорусі протестувальники знову вийшли на вулиці і влаштували страйки на заводах. Фото

У Білорусі вранці 14 серпня продовжилися акції протесту проти знущань і побиття силовиками затриманих.

Люди в Мінську, Гродні, Ждановичах, Могильові, Гомелі та інших містах влаштували мирні акції, страйки, свою роботу призупинили більш ніж десять великих підприємств, повідомляє NEXTA Live в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Активісти почали збиратися приблизно о 08:30 ранку. Це вже шостий день протестів після президентських виборів у Білорусі.

У Білорусі продовжилися протести NEXTA Live

Акції йдуть по всій країні NEXTA Live

Страйки влаштували тисячі осіб NEXTA Live

Протести в Мінську NEXTA Live

Повідомляється про страйки медиків, будівельників, робітників на меблевій фабриці, електротехнічному заводі, електромережах, співробітників мінського метро, працівників IT-сфери, шахтарів. На акції протесту також зібралися на ринках, м'ясокомбінатах і лісових господарствах.

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