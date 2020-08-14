У Білорусі протестувальники знову вийшли на вулиці і влаштували страйки на заводах. Фото
У Білорусі вранці 14 серпня продовжилися акції протесту проти знущань і побиття силовиками затриманих.
Люди в Мінську, Гродні, Ждановичах, Могильові, Гомелі та інших містах влаштували мирні акції, страйки, свою роботу призупинили більш ніж десять великих підприємств, повідомляє NEXTA Live в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Активісти почали збиратися приблизно о 08:30 ранку. Це вже шостий день протестів після президентських виборів у Білорусі.
Повідомляється про страйки медиків, будівельників, робітників на меблевій фабриці, електротехнічному заводі, електромережах, співробітників мінського метро, працівників IT-сфери, шахтарів. На акції протесту також зібралися на ринках, м'ясокомбінатах і лісових господарствах.
Новина доповнюється ...