У Білорусі протестувальники знову вийшли на вулиці і влаштували страйки на заводах. Фото

Страйки в Білорусі. Колаж
У Білорусі вранці 14 серпня продовжилися акції протесту проти знущань і побиття силовиками затриманих.
Люди в Мінську, Гродні, Ждановичах, Могильові, Гомелі та інших містах влаштували мирні акції, страйки, свою роботу призупинили більш ніж десять великих підприємств, повідомляє NEXTA Live в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Активісти почали збиратися приблизно о 08:30 ранку. Це вже шостий день протестів після президентських виборів у Білорусі.
У Білорусі продовжилися протести NEXTA Live
Акції йдуть по всій країні NEXTA Live
Страйки влаштували тисячі осіб NEXTA Live
Протести в Мінську NEXTA Live
Повідомляється про страйки медиків, будівельників, робітників на меблевій фабриці, електротехнічному заводі, електромережах, співробітників мінського метро, працівників IT-сфери, шахтарів. На акції протесту також зібралися на ринках, м'ясокомбінатах і лісових господарствах.
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