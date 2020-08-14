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У Білорусі протестувальники знову вийшли на вулиці і влаштували страйки на заводах. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
4,4 т.
Страйки в Білорусі

Страйки в Білорусі. Колаж

У Білорусі вранці 14 серпня продовжилися акції протесту проти знущань і побиття силовиками затриманих.

Люди в Мінську, Гродні, Ждановичах, Могильові, Гомелі та інших містах влаштували мирні акції, страйки, свою роботу призупинили більш ніж десять великих підприємств, повідомляє NEXTA Live в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Активісти почали збиратися приблизно о 08:30 ранку. Це вже шостий день протестів після президентських виборів у Білорусі.

У Білорусі продовжилися протести

У Білорусі продовжилися протести NEXTA Live

Акції йдуть по всій країні

Акції йдуть по всій країні NEXTA Live

Страйки влаштували тисячі осіб

Страйки влаштували тисячі осіб NEXTA Live

Протести в Мінську

Протести в Мінську NEXTA Live

Повідомляється про страйки медиків, будівельників, робітників на меблевій фабриці, електротехнічному заводі, електромережах, співробітників мінського метро, працівників IT-сфери, шахтарів. На акції протесту також зібралися на ринках, м'ясокомбінатах і лісових господарствах.

Жінки вишикувалися в "ланцюги"

Жінки вишикувалися в "ланцюги" NEXTA Live

Медики протестують

Медики протестують NEXTA Live

Акції почалися рано-вранці

Акції почалися рано-вранці NEXTA Live

Це вже шостий день протестів у Білорусі

Це вже шостий день протестів у Білорусі NEXTA Live

Робочі влаштували страйк

Робочі влаштували страйк NEXTA Live

Підприємства не працюють

Підприємства не працюють NEXTA Live

Робочі метрополітену висловили свій протест

Робочі метрополітену висловили свій протест NEXTA Live

Люди проти насилля в Білорусі

Люди проти насилля в Білорусі NEXTA Live

Протести в Білорусі 14 серпня

Протести в Білорусі 14 серпня NEXTA Live

На страйки вийшли в багатьох містах

На страйки вийшли в багатьох містах NEXTA Live

Протести в Білорусі тривають

Протести в Білорусі тривають NEXTA Live

Робочі страйкують у Мінську

Робочі страйкують у Мінську NEXTA Live

Затриманих просять відпустити

Затриманих просять відпустити NEXTA Live

Люди просять зупинити насильство в Білорусі

Люди просять зупинити насильство в Білорусі NEXTA Live

Протест у Мінську

Протест у Мінську NEXTA Live

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