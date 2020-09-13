У Білорусі протестуючі прийшли до резиденції Лукашенка: у відповідь відкрили вогонь

У неділю, 13 вересня, колона протестуючих в Мінську попрямували до селища Дрозди, де знаходиться резиденція Олександра Лукашенка, який займав пост президента країни п'ять термінів поспіль. За повідомленням ЗМІ, пролунали постріли з боку силових структур.

Як повідомляє телеграм-канал Onliner, на вулиці Нововіленській протестуючих зустріла група силовиків. Коли між ними виявилося близько 50 метрів, люди перегукувались і намагалися сперечатися з силовиками.

Пізніше з боку силовиків з'явилися спецмашини з щитами. Відстань скоротилося практично максимально. У якийсь момент пролунав попереджувальний постріл в повітря.

"Інтерфакс" відзначає, що пострілів було кілька. При цьому інформація про характер зброї не уточнювалася. Крім того, омонівці стали масово затримувати людей. Силовики оточили перші групи протестуючих, укладали людей на землю, і потім відводили в автозаки.

Також відбувалися затримання людей біля Крупецького кладовища. За даними спостерігачів, в цілому число затриманих перевищила 300 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 вересня в Мінську та інших містах Білорусі пройшли "Марші героїв" проти чинної влади країни.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся