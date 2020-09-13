У Білорусі протестувальники вийшли на марші, до резиденції Лукашенка стягнули військову техніку: всі подробиці

У неділю, 13 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі проходять "Марші героїв" проти чинної влади країни.

Десятки сотень протестувальників вийшли на вулиці, для їх стримування задіяні силовики і військові. Зокрема, в центр Мінська стягнули автозаки, вантажівки для перевезення людей, машини з колючим дротом, а також БТРи.

Акції проходять в Гродно, Гомелі, Могильові, Бресті, Вітебську, Бобруйську і т.д. Почалися перші затримання.

OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається онлайн:

11:40 – З боку мікрорайону Уруччя в центр Мінська рухається велика колона військової техніки: автозаки, вантажівки для перевезення людей, машини з колючим дротом. Крім того, в місто їде колона з БТР.

13:45 – У Мінську колону з декількох сотень людей зупинили силовики на початку проспекту Дзержинського, де стояло кілька автозаків, мікроавтобусів. Є затримані, люди розбіглися.

tut.by

tut.by

tut.by

14:24 – Біля резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка розмістили БТРи і водомети. Неподалік від резиденції також розташовані джипи з наваленими зверху рамами, міліцейські автобуси і автозаки.

14:36 – Не менше 10 протестувальників затримані в районі проспекту Незалежності в Мінську.

14:58 – Жорсткі затримання відбулися також на перехресті Переможців і Мельникайте, в 700 метрах від стели "Місто-герой".

15:25 – У МВС Білорусі повідомили, що в Мінську затримано близько 250 учасників протесту. За даними відомства, в акціях по всій країні беруть участь близько 3000 осіб.

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