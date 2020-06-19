У Білорусі розгорілися нові акції протесту: інтернет відімкнули, журналістів затримував ОМОН. Фото і відео
У Мінську, а також обласних і районних центрах Білорусі в п'ятницю, 19 червня, продовжилися акції протесту проти затримання політиків та активістів під час підготовки до виборів президента.
Як передає TUT.BY, у столиці також почався останній пікет зі збору підписів за претендентів у кандидати (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Ланцюги солідарності" вишикувалися, зокрема, в Бресті, Вітебську, Гродно, Бобруйську, Могильові, Гомелі, Солігорську.
На вулицях патрулювали поліцейські та сили ОМОН, деяких активістів і журналістів затримали.
Ланцюжок людей у Гродно розтягнувся від вулиці Радянської до вулиці Горнових – це приблизно 1,5 кілометра.
Протестувальники не розходилися навіть після попереджень з боку міліції про несанкціонований масовий захід.
Багато водіїв сигналили протестантам у знак солідарності. У Гродно на вулиці Горнових ДАІ виписувала протоколи водіям машин, які підтримали протести.
У багатьох містах учасники акції скандували "Ганьба!" і плескали в долоні.
У Мінську, як передає "Радіо Свобода", ОМОН витіснив учасників акції з проспекту Незалежності.
Крім того, у багатьох районах Мінська та інших містах Білорусі влада почала блокувати інтернет, пише Сharter97.org.
Трансляція протестної акції 19 червня:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Мінську 18 червня пройшли масштабні акції на підтримку активістів і політиків, яких затримали під час президентської виборчої кампанії.
Зокрема, протестувальники вимагали відпустити опозиціонера і опонента Олександра Лукашенка Віктора Бабарико, якого затримали й доставили на допит.
Раніше президент Білорусі заявив, що не допустить у країні переворотів або протестів. Він пообіцяв, що в потрібний час усіх "приведуть до тями".
Координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков заговорив про "майдан" проти Лукашенка.