У Білорусі розгорілися нові акції протесту: інтернет відімкнули, журналістів затримував ОМОН. Фото і відео

У Мінську, а також обласних і районних центрах Білорусі в п'ятницю, 19 червня, продовжилися акції протесту проти затримання політиків та активістів під час підготовки до виборів президента.

Як передає TUT.BY, у столиці також почався останній пікет зі збору підписів за претендентів у кандидати (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Ланцюги солідарності" вишикувалися, зокрема, в Бресті, Вітебську, Гродно, Бобруйську, Могильові, Гомелі, Солігорську.

На вулицях патрулювали поліцейські та сили ОМОН, деяких активістів і журналістів затримали.

Радіо Свобода

Джерело: Telegram-канал "Протесты в мире"

Ланцюжок людей у Гродно розтягнувся від вулиці Радянської до вулиці Горнових – це приблизно 1,5 кілометра.

Протестувальники не розходилися навіть після попереджень з боку міліції про несанкціонований масовий захід.

Гродно. TUT.BY

Гродно. TUT.BY

Гродно. TUT.BY

Багато водіїв сигналили протестантам у знак солідарності. У Гродно на вулиці Горнових ДАІ виписувала протоколи водіям машин, які підтримали протести.

У багатьох містах учасники акції скандували "Ганьба!" і плескали в долоні.

Брест. TUT.BY

Брест. TUT.BY

Брест. TUT.BY

Брест. TUT.BY

У Мінську, як передає "Радіо Свобода", ОМОН витіснив учасників акції з проспекту Незалежності.

Мінськ. Радіо Свобода

Мінськ. Радіо Свобода

Мінськ. Радіо Свобода

Мінськ. Радіо Свобода

Крім того, у багатьох районах Мінська та інших містах Білорусі влада почала блокувати інтернет, пише Сharter97.org.

Пікети в Білорусі. Джерело: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пікети в Білорусі. Джерело: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пікети в Білорусі. Джерело: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пікети в Білорусі. Джерело: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пікети в Білорусі. Джерело: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пікети в Білорусі. Джерело: Telegram-канал "Протесты в мире"

Пікети в Білорусі. Джерело: Telegram-канал "Протесты в мире"

На протесті затримали журналістку "Радіо Свобода" Джерело: Telegram-канал "Протесты в мире"

На протесті затримали журналістку "Радіо Свобода"

Трансляція протестної акції 19 червня:

Як повідомляв OBOZREVATEL: