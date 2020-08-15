У Білорусі анонсували "фінальний" протест, Лукашенко у відповідь зганяє бюджетників

Дар'я Дурова Світ 21:58, 15.08.2020

Активісти закликали всіх білорусів у неділю, 16 серпня, вийти на національний марш "За свободу" проти чинної влади та президента країни Олександра Лукашенка.

Відповідне повідомлення 15 серпня поширили опозиційні Telegram-канали. Уточнюється, що марш у Мінську та інших містах запланований на 14:00.

"У нас немає іншого вибору, крім як зносити цей режим. Вони повинні відповісти за всі тортури, звірства та вбивства. Завтра і післязавтра ми підходимо до фіналу", – сказано в пості.

"Як тільки займемо всю площу Незалежності, висуваємося до Стели і там закликаємо владу до відповіді за злочини", – закликали активісти.

Вони також оголосили свої вимоги:

  • негайна свобода всім затриманим і політв'язням;

  • відставка Лукашенка;

  • правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.

Паралельно з цим о 12:00 на площі Незалежності в столиці Білорусі прихильники влади анонсували мітинг солідарності з президентом. Як пишуть опозиційні медіа, на цю акцію змушують піти бюджетників.

У Білорусі організовують провладний мітинг.
Скриншот
Скриншот

Опозиціонери також закликали зібратися на акції протесту 17 серпня, якщо вимоги не будуть виконані. "Виходить абсолютно кожен", – написали вони.

Telegram / NEXTA Live
Повідомлення, яке поширюють активісти
Скриншот
Скриншот

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