У Білорусі анонсували "фінальний" протест, Лукашенко у відповідь зганяє бюджетників

Активісти закликали всіх білорусів у неділю, 16 серпня, вийти на національний марш "За свободу" проти чинної влади та президента країни Олександра Лукашенка.

Відповідне повідомлення 15 серпня поширили опозиційні Telegram-канали. Уточнюється, що марш у Мінську та інших містах запланований на 14:00.

"У нас немає іншого вибору, крім як зносити цей режим. Вони повинні відповісти за всі тортури, звірства та вбивства. Завтра і післязавтра ми підходимо до фіналу", – сказано в пості.

"Як тільки займемо всю площу Незалежності, висуваємося до Стели і там закликаємо владу до відповіді за злочини", – закликали активісти.

Вони також оголосили свої вимоги:

негайна свобода всім затриманим і політв'язням;

відставка Лукашенка;

правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.

Паралельно з цим о 12:00 на площі Незалежності в столиці Білорусі прихильники влади анонсували мітинг солідарності з президентом. Як пишуть опозиційні медіа, на цю акцію змушують піти бюджетників.

У Білорусі організовують провладний мітинг. Скриншот

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Опозиціонери також закликали зібратися на акції протесту 17 серпня, якщо вимоги не будуть виконані. "Виходить абсолютно кожен", – написали вони.

Telegram / NEXTA Live

Повідомлення, яке поширюють активісти

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Як повідомляв OBOZREVATEL: