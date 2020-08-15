У Білорусі анонсували "фінальний" протест, Лукашенко у відповідь зганяє бюджетників

Білорусів закликали виходити на марш "За свободу".
Активісти закликали всіх білорусів у неділю, 16 серпня, вийти на національний марш "За свободу" проти чинної влади та президента країни Олександра Лукашенка.
Відповідне повідомлення 15 серпня поширили опозиційні Telegram-канали. Уточнюється, що марш у Мінську та інших містах запланований на 14:00.
"У нас немає іншого вибору, крім як зносити цей режим. Вони повинні відповісти за всі тортури, звірства та вбивства. Завтра і післязавтра ми підходимо до фіналу", – сказано в пості.
"Як тільки займемо всю площу Незалежності, висуваємося до Стели і там закликаємо владу до відповіді за злочини", – закликали активісти.
Вони також оголосили свої вимоги:
негайна свобода всім затриманим і політв'язням;
відставка Лукашенка;
правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.
Паралельно з цим о 12:00 на площі Незалежності в столиці Білорусі прихильники влади анонсували мітинг солідарності з президентом. Як пишуть опозиційні медіа, на цю акцію змушують піти бюджетників.
У Білорусі організовують провладний мітинг. Скриншот
Скриншот
Опозиціонери також закликали зібратися на акції протесту 17 серпня, якщо вимоги не будуть виконані. "Виходить абсолютно кожен", – написали вони.
Telegram / NEXTA Live
Повідомлення, яке поширюють активісти
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Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 серпня Олександр Лукашенко провів нараду, де обговорив ситуацію в Білорусі та зателефонував голові РФ Володимиру Путіну.
За словами Лукашенка, протести загрожують не тільки його країні, але і Союзній державі з Росією.
Президенти домовилися, що РФ при першому запиті надасть допомогу Білорусі щодо забезпечення безпеки "в разі зовнішніх військових загроз".
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