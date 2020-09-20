У Білорусі пройде Марш справедливості: на вулиці стягнули військову техніку

Мирослав Семенюк Світ 12:20, 20.09.2020 Оновлено: 13:20, 20.09.2020

У неділю, 20 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі пройдуть Марші справедливості проти чинної влади.

Організатори протестів у соцмережах закликали виходити всіх небайдужих о 14:00 у центри своїх міст.

До Мінська вже підтягуються машини внутрішніх військ, БТРи, автобуси з силовиками і спецтехніка.

Анонс Маршу справедливості в Білорусі 20 вересня

OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, онлайн:

10:50 – Перші машини внутрішніх військ потягнулися в район палацу Незалежності в Мінську.

11:35 – У центр Мінська висунулися автобуси з силовиками і спецтехніка. Підходи до площі Незалежності закриті металевими огорожами.

tyt.by

11:43 – Колона з 10 БТРів рухається до резиденції Олександра Лукашенка.

11:55 – Люди у військовій формі перекрили Жовтневу площу в Мінську. Частина стоїть біля металевих огорож, частина сидить на лавочках.

12:10 – ОМОНівці взяли під контроль площу Незалежності в Мінську. Частину площі обгороджено парканом – розкопали мало не місяць тому, але ніяких робіт не ведеться.

12:34 – Автопробіг прихильників Лукашенка рушив з Мінська у напрямку меморіального комплексу "Тростенець".

12:52 – Біля Стели в Мінську натягнули колючий дріт.

12:58 – БТРи вже стоять неподалік від Верховного суду в Мінську, куди збираються прийти протестувальники.

13:09 – Станції мінського метро Площа Леніна, Жовтнева, Купаловська, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа, Немиті закриті. Закрили їх знову "в цілях забезпечення безпеки".

13:15 – Силовики, автобуси і техніка перекрили площу Державного прапора в Мінську.

Хроніка оновлюється...

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