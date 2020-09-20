У Білорусі пройде Марш справедливості: на вулиці стягнули військову техніку
У неділю, 20 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі пройдуть Марші справедливості проти чинної влади.
Організатори протестів у соцмережах закликали виходити всіх небайдужих о 14:00 у центри своїх міст.
До Мінська вже підтягуються машини внутрішніх військ, БТРи, автобуси з силовиками і спецтехніка.
OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, онлайн:
10:50 – Перші машини внутрішніх військ потягнулися в район палацу Незалежності в Мінську.
11:35 – У центр Мінська висунулися автобуси з силовиками і спецтехніка. Підходи до площі Незалежності закриті металевими огорожами.
11:43 – Колона з 10 БТРів рухається до резиденції Олександра Лукашенка.
11:55 – Люди у військовій формі перекрили Жовтневу площу в Мінську. Частина стоїть біля металевих огорож, частина сидить на лавочках.
12:10 – ОМОНівці взяли під контроль площу Незалежності в Мінську. Частину площі обгороджено парканом – розкопали мало не місяць тому, але ніяких робіт не ведеться.
12:34 – Автопробіг прихильників Лукашенка рушив з Мінська у напрямку меморіального комплексу "Тростенець".
12:52 – Біля Стели в Мінську натягнули колючий дріт.
12:58 – БТРи вже стоять неподалік від Верховного суду в Мінську, куди збираються прийти протестувальники.
13:09 – Станції мінського метро Площа Леніна, Жовтнева, Купаловська, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа, Немиті закриті. Закрили їх знову "в цілях забезпечення безпеки".
13:15 – Силовики, автобуси і техніка перекрили площу Державного прапора в Мінську.
Хроніка оновлюється...
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 вересня, в Мінську жінки вийшли на марш протесту проти чинної влади Білорусі. За даними правозахисників, затримані вже понад 300 осіб.
13 вересня у Мінську відбувся "Марш героїв" проти чинної влади Білорусі.
12 вересня ОМОН жорстко затримав білорусок на "жіночому марші" в центрі Мінська.