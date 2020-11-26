У Білорусі посла України викликали на 'килим' і вручили ноту протесту

У п'ятницю, 26 листопада, українського посла в Білорусі Ігоря Кизима викликали в білоруський МЗС і вручили ноту протесту.

Як повідомляє іноземне міністерство, в ноті заявлено рішучий протест через "серії антибілоруських акцій" біля посольства в Києві. Крім того, в МЗС Білорусі вимагали ґарантувати безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року.

"Послу виражена крайня стурбованість бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони", – йдеться в повідомленні.

У заяві МЗС зазначено, що протести біля посольства нібито створюють загрозу для роботи дипломатів, а також безпеки співробітників відомства та членів їхніх сімей.

"Білорусь очікує реакції української сторони через провокації, що були наявні стосовно Почесного консульства Республіки Білорусь у Львові, та виходити з того, що акти вандалізму там будуть належним чином розслідувані, отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України, а винні понесуть справедливе покарання", – зазначено в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Білорусі на колінах простояв сім годин перед посольством своєї країни в Києві в знак солідарності з репресованими співвітчизниками.

Раніше в Мінську відбулися церемонія прощання і похорони 31-річного Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками на Площі змін, а в Києві під посольством Білорусі активісти встановили пам'ятний хрест жертвам режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.