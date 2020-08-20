У Білорусі відкрили кримінальну справу за "захоплення влади" опозицією

Генеральна прокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу про "захоплення влади" за фактом створення опозицією Координаційної ради щодо забезпечення транзиту влади.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це повідомив журналістам генпрокурор Олександр Конюк.

"Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. За цим фактом відкрито кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу", – заявив він.

Зі свого боку Ольга Ковалькова, яка є довіреною особою колишньої кандидатки в президенти Світлани Тихановської і увійшла до Координаційної ради, підкреслила в коментарі ТАСС, що відкриття справи про захоплення влади білоруська опозиція розцінює як тиск і репресії.

За її словами, всі цілі і способи дії Координаційної ради є законними. Це стверджується і в поширеній у четвер заяві ради.

"Усі цілі і способи є законними, заснованими на Конституції Республіки Білорусь. Члени Координаційної ради не поширювали заклики до захоплення державної влади, чи насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь, чи зради держави, чи вчинення акту тероризму або диверсії, чи вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня було оголошено попередній склад Координаційної ради для передачі влади.

Олександр Лукашенко звинуватив опозицію в захопленні влади в Білорусі, назвавши її "нацистами" і пригрозивши "остудити деякі гарячі голови".

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