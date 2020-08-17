У Білорусі помітили колону військової техніки: їхала з боку Росії. Відео

В районі білоруського міста Орша була зафіксована потужна колона військової техніки, яка рухалася з боку російського кордону у напрямку Мінська.

Кадри зафільмував один із очевидців на дорозі, а поділився ними на своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко. На ролику видно пересування кількох десятків БТРів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Достеменно невідомо, це російські військові або білоруські. Але в будь-якому разі важка армійська техніка рухається у бік столиці, до центру протестів. На цьому відео", – зазначив журналіст.

Показово, що на дорозі під час руху колони було кілька екіпажів поліції, а також регулювальники ДАІ, які призупиняли рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на дорозі Санкт-Петербург – Псков також була помічена колона військової техніки, яка рухалася в бік Білорусі. Вона складалася з десятків вантажівок і військових машин без номерів. Однак в Західному військовому окрузі Міноборони РФ спростували, що мають до цього відношення.