Померла Любов Нетупська, яка повідомила про перемогу над Німеччиною в Другій світовій

У білоруському Гомелі 6 грудня на 101-му році життя померла ветеранка Другої світової війни Любов Нетупська, яка повідомила про підписання Німеччиною акту про беззастережну капітуляцію.

Саме вона в ніч на 9 травня 1945 року передала новину про перемогу в Москву тодішньому керівництву СРСР, пише Sputnik.by. Про смерть колишньої телефоністки повідомила її донька Лариса Зунікова.

Що відомо про Любов Нетупську?

Народилася в Ступінському районі Московської області.

У 20-річному віці пішла на фронт – в травні 1942-го. Її прийняли в окремий запасний телеграфний батальйон.

У діючу армію потрапила через два роки. Дівчину направили до штабу 1 Білоруського фронту.

Брала участь у звільненні Білорусі, Польщі та Німеччини.

До Берліна увійшла в день його взяття 2 травня 1945 року.

В ніч з 8 на 9 травня цього ж року передала в Москву інформацію про підписання акту про беззастережну капітуляцію гітлерівської Німеччини.

Кавалер орденів Червоної Зірки та Вітчизняної війни, також була нагороджена медалями "За звільнення Варшави", "За взяття Берліна", "За перемогу над Німеччиною".

Після війни жила з чоловіком в Білорусі.

"Мама пішла тихо, уві сні. Поховали її в Добруші, на батьківщині мого чоловіка", – повідомила донька ветеранки.

Любов Нетупская Telegram НТВ

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