Померла Любов Нетупська, яка повідомила про перемогу над Німеччиною в Другій світовій

Таша Адамович
Таша Адамович
Світ
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Нетупська повідомила про капітуляцію Німеччини в 1945 році

У білоруському Гомелі 6 грудня на 101-му році життя померла ветеранка Другої світової війни Любов Нетупська, яка повідомила про підписання Німеччиною акту про беззастережну капітуляцію.

Саме вона в ніч на 9 травня 1945 року передала новину про перемогу в Москву тодішньому керівництву СРСР, пише Sputnik.by. Про смерть колишньої телефоністки повідомила її донька Лариса Зунікова.

Що відомо про Любов Нетупську?

  • Народилася в Ступінському районі Московської області.

  • У 20-річному віці пішла на фронт – в травні 1942-го. Її прийняли в окремий запасний телеграфний батальйон.

  • У діючу армію потрапила через два роки. Дівчину направили до штабу 1 Білоруського фронту.

  • Брала участь у звільненні Білорусі, Польщі та Німеччини.

  • До Берліна увійшла в день його взяття 2 травня 1945 року.

  • В ніч з 8 на 9 травня цього ж року передала в Москву інформацію про підписання акту про беззастережну капітуляцію гітлерівської Німеччини.

  • Кавалер орденів Червоної Зірки та Вітчизняної війни, також була нагороджена медалями "За звільнення Варшави", "За взяття Берліна", "За перемогу над Німеччиною".

  • Після війни жила з чоловіком в Білорусі.

"Мама пішла тихо, уві сні. Поховали її в Добруші, на батьківщині мого чоловіка", – повідомила донька ветеранки.

Любов Нетупская

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