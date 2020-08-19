У Білорусі помер ще один учасник протестів

У військовому госпіталі Мінська 19 серпня помер 43-річний житель Бреста Геннадій Шутов, який був поранений під час мирних протестів у Білорусі після виборів.

Про це повідомляє TUT.BY із посиланням на розповідь його родичів. Відомо, що він отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації міста.

Зокрема, рідні Шутова зазначили, що спілкувалися з очевидцями подій, які підкреслили, що на мітингах чоловік не бився і не конфліктував – він просто йшов. Водночас постріл, який отримав брестчанин, вважають люди, було зроблено з даху будівлі.

Геннадій Шутов

"Родичі дві доби не могли знайти Геннадія Шутова. З'ясували, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ", – йдеться в повідомленні.

Після донька загиблого Людмила розповідала виданню, що у її батька вогнепальна травма, "пошкодження мозку важкі й великі, а лікарі не дають ніякого прогнозу".

Підкреслюється, що серце Геннадія Шутова зупинилося в мінському військовому госпіталі о 10:20 у вівторок, 19 серпня.

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