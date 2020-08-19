У Білорусі помер ще один учасник протестів

Жителя Бреста Геннадія Шутова було поранено на протестах у БІлорусі.
У військовому госпіталі Мінська 19 серпня помер 43-річний житель Бреста Геннадій Шутов, який був поранений під час мирних протестів у Білорусі після виборів.
Про це повідомляє TUT.BY із посиланням на розповідь його родичів. Відомо, що він отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації міста.
Зокрема, рідні Шутова зазначили, що спілкувалися з очевидцями подій, які підкреслили, що на мітингах чоловік не бився і не конфліктував – він просто йшов. Водночас постріл, який отримав брестчанин, вважають люди, було зроблено з даху будівлі.
Геннадій Шутов
"Родичі дві доби не могли знайти Геннадія Шутова. З'ясували, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ", – йдеться в повідомленні.
Після донька загиблого Людмила розповідала виданню, що у її батька вогнепальна травма, "пошкодження мозку важкі й великі, а лікарі не дають ніякого прогнозу".
Підкреслюється, що серце Геннадія Шутова зупинилося в мінському військовому госпіталі о 10:20 у вівторок, 19 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у МВС Білорусі раніше визнали, що під час мітингу проти результатів виборів загинула одна людина. Силовики стверджують, що чоловік намагався кинути вибуховий пристрій у бік правоохоронців і він нібито вибухнув у його руці.
Розслідувачі спростували цю версію і заявили, що чоловік помер унаслідок пострілу спецназівця, а не від детонації невідомого пристрою.
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