У Білорусі 4 серпня розпочався дострокове голосування на виборах президента, яке пройде до 8 серпня включно.

Його ввели для того, щоб завчасно змогли проголосувати ті виборці, які не зможуть прийди в день виборів 9 серпня. До списків таких було внесено 6 844 932 громадян, повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що виборчі дільниці буде відкрито з 10:00 до 14:00 і з 16:00 до 19:00. Водночас білорусам не потрібно пояснювати причини, через які вони не зможуть проголосувати в основний день.

У Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента

Нагадаємо, що у виборах президента Білорусі беруть участь п'ятеро кандидатів: лідер держави з 1994 року Олександр Лукашенко, глава партії "Грамада" Сергій Черечень, співголова ГО "Говори правду!" Андрій Дмитрієв, а також самовисуванці – перекладачка Світлана Тихановська й депутатка парламенту VI скликання (2016-2019 рр.) Анна Канопацька.

Для того, щоб проголосувати за того чи іншого кандидата, виборцю потрібно мати паспорт. Хоча бюлетень видається і за пред'явлення військового квитка (для військовослужбовців строкової служби), службового посвідчення працівника держоргану (організації), водійських прав. Також проголосувати можна за пенсійним посвідченням, посвідченням інваліда (за наявності фотографії), студентським квитком.

Дострокове голосування на виборах президента Білорусі триватиме з 4 по 8 серпня

"Якщо виборець втратив паспорт або його вкрали, то на дільницю йому потрібно взяти з собою довідку з органів внутрішніх справ, що підтверджує особу громадянина", – йдеться в повідомленні.

У виборчих перегонах на пост глави держави беруть участь п'ятеро кандидатів

Відомо, що дострокове голосування не проводиться на дільницях, які організували в санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах. У Білорусі таких 231. Загалом же утворено 5767 дільниць для голосування, зокрема 44 за межами країни.

У Білорусі а за межами країни утворено 5767 дільниць для голосування на виборах президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував змінити Конституцію країни. Зміни до Основного Закону він має намір провести протягом п'яти років шляхом голосування на референдумі.