У Білорусі почалися масові страйки через результати виборів
У Білорусі почалися масові страйки через результати президентських виборів, де переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
Зокрема, страйк почали робітники Білоруського металургійного заводу, повідомляє Telegram-канал "TUT.BY новости".
"На БМЗ прямо зараз частково зупинилася робота. Працівники кажуть, що в кінці цеху СПЦ 2 зібралися десятки людей. До заводу під'їхали два автозаки і автобус з ОМОНом", – йдеться в повідомленні.
За словами робітників, керівництво БМЗ зібрало екстрену нараду. Страйкарі закликали співробітників інших підприємств до солідарності і підтримки.
Незалежні Telegram-канали також закликають всіх білоруських підприємців до безстрокового страйку з 11 серпня проти обрання Лукашенка.
"Мовчазна згода – це те, що дозволило протриматися йому при владі 26 років. З цим має бути покінчено. Ми більше не мовчимо і наша мова – страйк. Це головний страх режиму, ризик зупинки підприємств, величезні грошові втрати", – йдеться у зверненні.
Протестувальники вимагають нових, чесних виборів, звільнення всіх політв'язнів, відставки президента, уряду і розпуску національних зборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
За попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Водночас його головна конкурентка Світлана Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.
Увечері по всій Білорусі спалахнули протести. Під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала швидка. Також ОМОН застосовував світлошумові гранати.
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську.
ЗМІ опублікували фото постраждалих на "Майдані" в Мінську.
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