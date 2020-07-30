У Білорусі після затримання "вагнерівців" усіх кандидатів у президенти терміново зібрали в ЦВК

П'ятьох кандидатів у президенти Білорусі ввечері 29 липня в терміновому порядку запросили з'явитися в ЦВК вранці 30 липня.

Про це написав на особистій сторінці у Facebook голова партії "Білоруська соціал-демократична громада", учасник виборчих перегонів Сергій Черечень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Завтра, о 8:55, всіх кандидатів запрошують у ЦВК. Навіщо? Дізнаємося завтра", – зазначив політик.

Як пише DW, ще три кандидати в президенти – Світлана Тихановська, Анна Канопацька і Андрій Дмитрієв – також повідомили, що отримали запрошення на зустріч.

За даними Tut.by, у ЦВК підтвердили інформацію про те, що всіх кандидатів зібрали на зустріч із головою органу Лідією Єрмошиною. Однак порядок денний зустрічі не розголошувався.

Кандидати в президенти Білорусі прибули в ЦВК Tut.by

Також туди прибув секретар Ради безпеки Республіки Білорусь Андрій Равка. 29 липня він був присутній на екстреній нараді, скликаній президентом Олександром Лукашенком після затримання російських найманців ПВК Вагнера.

Як передає Telegram-канал РИА Новости, він попередив присутніх, що в країну можуть прибути з Росії угруповання для провокацій.

Пізніше одна з кандидатів, Анна Канопацька, розповіла, що учасників зустрічі в ЦВК попередили про можливі провокації під час мітингів.

Водночас учасникам виборчої кампанії пообіцяли, що ні права громадян, ні права кандидатів під час проведення пікетів не буде порушено.

"Так, буде встановлено додаткові огорожі, буде проводитися огляд", – зазначила Канопацька.

Зі свого боку кандидат у президенти Дмитрієв розповів, що на зустрічі в ЦВК було заявлено про можливість обмеження інтернету в Білорусі в разі потреби.

Секретар Ради безпеки Республіки Білорусь Андрій Равков Telegram-канал "Вибори. Білорусь"

Порядок денний засідання ЦВК Білорусі невідомий Tut.by

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