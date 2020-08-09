У Білорусі озвучені перші результати екзитполів

Чинний президент Олександр Лукашенко попередньо перемагає на виборах глави Білорусі з 79,7% голосів.

Про це свідчать перші дані екзитполу державної Молодіжної лабораторії. Головна суперниця Лукашенка Світлана Тіхановська, за даними державних опитувань виборців, набрала 6,8% голосів.

Дані, озвучені в ефірі каналу "Беларусь 24"

Додамо, цей екзитпол проводився Молодіжною лабораторією соціологічних досліджень РСОО "БКМО" на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії "Мир" у Республіці Білорусь.

Заявляється, що відповіли на запитання 67,6% респондентів, відмовилися від відповіді 32,4%. Всього було опитано 12 340 осіб.

Водночас, за інформацією опозиційних ресурсів, результати неофіційних екзит-полів протилежні:

Лукашенко – 15,7%;

Тіхановська – 71,1%.

Тим часом "Радіо Свобода" опублікувала екзитпол по закордонних дільницях:

Лукашенко – 10,09%;

Тіхановська – 71,28%.

Радіо Свобода

Прессекретарка Світлани Тіхановської в ефірі телеканалу "Дождь" заявила про перші державні екзитполи: "Коментувати тут нічого. Хто замовляє музику, той потім і танцює".

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