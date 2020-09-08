Викрадена в Мінську членкиня Координаційної ради Марія Колесникова нібито перебуває в Мозирському прикордонному загоні в Гомельській області Білорусі.

Про це повідомляє телеґрам-канал білоруського політв'язня Віктора Бабарика. При цьому наголошується, що Колесникова нібито перебуває у військовій частині.

"У телефонній розмові з адвокатом Марії Колесникової Максимом Знаком оперативний черговий повідомив, що не знає про факти затримання кого-небудь у пункті пропуску Олександрівка. В інтересах Марії Колесникової було укладено договір з адвокатом із м. Мозиря, який подав у в/ч 1257 повідомлення про прийняття захисту і копію ордера, йому також повідомили про те, що Колесникової в цій військовій частині немає", – йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що Державний прикордонний комітет Білорусі, який підтвердив затримання, не повідомив, за яких підстав її затримано.

У Білорусі опозиція вказала на місце перебування викраденої Колесникової Скриншот

У Білорусі опозиція вказала на місце перебування викраденої Колесникової Скриншот

Нагадаємо, що 7 вересня в центрі Мінська викрали членкиню Координаційної ради Марію Колесникову.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, хто така Марія Колесникова та що відомо про її зникнення в Білорусі.

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