У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти

Опозиційні сили Білорусі опублікували в мережі свої вимоги і подальший план дій.

Заяву опозиції було опубліковано на телеґрам-каналі NEXTA. У повідомленні зазначалося, що прийшов час покінчити з нинішньою владою та проявити завзятість, сміливість і активність.

"Друзі, після вчорашнього Лукашенко ніяк не може залишитися при владі. Він програв вибори, він кинув своїх карателів зі зброєю проти беззбройних і мирних людей, він пролив багато крові і тепер сподівається, що люди стерплять десятки постраждалих і навіть убитих", – йдеться в повідомленні.

Білорусів закликали закуповувати захисне екіпірування в будівельних і спортивних магазинах:

будь-які захисні каски або шоломи;

припасовані захисні окуляри;

респіратори або протигази;

захисні щитки на гомілки і руки.

Протестувальникам порадили підготувати аптечку із собою, в якій обов'язково будуть бинти, знезаражувальні та знеболювальні засоби.

Збір учасників протесту призначено на 19:00 близько стели в столиці Білорусі "Мінськ – місто-герой". Людей закликали збиратися в невеликі групи і рухатися тільки разом.

Для протестів у регіонах порадили виходити в центри міст і розходитися. Також для учасників протесту в Мінську дали кілька важливих порад:

Уникати виходу на проспект Незалежності і вулиці, де людей можуть схопити силовики.

Не боятися йти в зчепленні, а також відступати і збираються в інші групи.

Намагатися виводити з ладу спецтехніку й автозаки.

Автомобілями можна заблокувати пересування спецтехніки вулицями.

На вівторок, 11 серпня, в Білорусі опозиція закликала влаштувати загальний страйк. Також було висунуто вимоги: нові вибори без Лукашенка і звільнення всіх політичних в'язнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЦВК Білорусі заявили, що чинний глава країни Олександр Лукашенко лідирує у виборах президента з результатом 81,35%.