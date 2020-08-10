Протести в Білорусі.
Опозиційні сили Білорусі опублікували в мережі свої вимоги і подальший план дій.
Заяву опозиції було опубліковано на телеґрам-каналі NEXTA. У повідомленні зазначалося, що прийшов час покінчити з нинішньою владою та проявити завзятість, сміливість і активність.
"Друзі, після вчорашнього Лукашенко ніяк не може залишитися при владі. Він програв вибори, він кинув своїх карателів зі зброєю проти беззбройних і мирних людей, він пролив багато крові і тепер сподівається, що люди стерплять десятки постраждалих і навіть убитих", – йдеться в повідомленні.
Білорусів закликали закуповувати захисне екіпірування в будівельних і спортивних магазинах:
будь-які захисні каски або шоломи;
припасовані захисні окуляри;
респіратори або протигази;
захисні щитки на гомілки і руки.
Протестувальникам порадили підготувати аптечку із собою, в якій обов'язково будуть бинти, знезаражувальні та знеболювальні засоби.
Збір учасників протесту призначено на 19:00 близько стели в столиці Білорусі "Мінськ – місто-герой". Людей закликали збиратися в невеликі групи і рухатися тільки разом.
Для протестів у регіонах порадили виходити в центри міст і розходитися. Також для учасників протесту в Мінську дали кілька важливих порад:
Уникати виходу на проспект Незалежності і вулиці, де людей можуть схопити силовики.
Не боятися йти в зчепленні, а також відступати і збираються в інші групи.
Намагатися виводити з ладу спецтехніку й автозаки.
Автомобілями можна заблокувати пересування спецтехніки вулицями.
На вівторок, 11 серпня, в Білорусі опозиція закликала влаштувати загальний страйк. Також було висунуто вимоги: нові вибори без Лукашенка і звільнення всіх політичних в'язнів.
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
У Білорусі опозиція опублікувала план "революції": Лукашенко має піти
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЦВК Білорусі заявили, що чинний глава країни Олександр Лукашенко лідирує у виборах президента з результатом 81,35%.