У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: людей закликали не виходити на роботу

У Білорусі на фоні протестів через результати виборів президента оголосили загальнонаціональний страйк. Ініціатори закликали громадян не виходити на роботу з 11 серпня.

У такий спосіб, серед іншого, білоруси намагаються домогтися визнання президентом Світлани Тихановської, яка була головним опонентом Олександра Лукашенка. Текст звернення опублікував місцевий Telegram-канал NEXTA Live.

"Режим тримається винятково на нас, і страйк – це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів у чорному, які стріляють мирним людям у спину і ногами б'ють жінок", – йдеться в заклику.

Загальнонаціональним страйком білоруси хочуть досягти:

визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь;

звільнення всіх політичних в'язнів;

проведення нових чесних виборів.

Водночас ініціатори зазначили, що страйк – це повністю законний, прописаний у Конституції Білорусі вид протесту: за нього учасників нібито не затримають, а звільнити з роботи всіх буде неможливо.

Білоруси оголосили загальнонаціональний страйк (Telegram-канал NEXTA Live)

"Хто тоді буде працювати? Наше опитування показало, що більш як 2/3 білорусів готові не вийти сьогодні на свої робочі місця, щоб остаточно поховати режим", – стверджують автори повідомлення.

Вони також підкреслили, що цей текст вже зміг прочитати кожен 10-й білорус. Однак через проблеми з інтернетом після протестів у країні багато хто може не знати про початок загальнонаціонального страйку.

"Розкажіть про нього колегам, друзям і родичам. Розклейте листівки на стінах своїх підприємств, під'їздах, зупинках та інших громадських місцях. І тоді вже завтра до нього доєднаються взагалі всі! Зробімо з похорону диктатури свято!" – закликали ініціатори страйку в Білорусі.

Вимоги білорусів (Telegram-канал NEXTA Live)

Скриншот повідомлення (Telegram-канал NEXTA Live)

Як повідомляв OBOZREVATEL: