У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: людей закликали не виходити на роботу

У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк.
У Білорусі на фоні протестів через результати виборів президента оголосили загальнонаціональний страйк. Ініціатори закликали громадян не виходити на роботу з 11 серпня.
У такий спосіб, серед іншого, білоруси намагаються домогтися визнання президентом Світлани Тихановської, яка була головним опонентом Олександра Лукашенка. Текст звернення опублікував місцевий Telegram-канал NEXTA Live.
"Режим тримається винятково на нас і страйк – це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів у чорному, які стріляють мирним людям у спину і ногами б'ють жінок", – йдеться у заклику.
Загальнонаціональним страйком білоруси хочуть досягти:
визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь;
звільнення всіх політичних в'язнів;
проведення нових чесних виборів.
Водночас ініціатори зазначили, що страйк – це повністю законний, прописаний в Конституції Білорусі вид протесту: за нього учасників нібито не затримають, а звільнити з роботи всіх буде неможливо.
Білоруси оголосили загальнонаціональний страйк (Telegram-канал NEXTA Live)
"Хто тоді буде працювати? Наше опитування показало, що більше 2/3 білорусів готові не вийти сьогодні на свої робочі місця, щоб остаточно поховати режим", – стверджують автори повідомлення.
Вони також підкреслили, що цей текст вже зміг прочитати кожен 10-й білорус. Однак, через проблеми з інтернетом після протестів у країні, багато хто може не знати про початок загальнонаціонального страйку.
"Розкажіть про нього колегам, друзям і родичам. Розклейте листівки на стінах своїх підприємств, під'їздах, зупинках та інших громадських місцях. І тоді вже завтра до нього підключаться взагалі всі! Давайте зробимо з похорону диктатури свято!" – закликали ініціатори страйку в Білорусі.
Вимоги білорусів (Telegram-канал NEXTA Live)
Скриншот повідомлення (Telegram-канал NEXTA Live)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте перемагає на виборах з результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала до 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
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