У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: головне про протести 17 серпня

Протестуючі в Білорусі 17 серпня оголосили загальнонаціональний страйк. До протесту закликали приєднатися всі підприємства країни.

У понеділок активісти закликали виходити білорусів на вулиці і пообіцяли не визнавати більше чинного президента Олександра Лукашенка владою, якщо він не виконає вимоги.

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07:30 – Білоруські мітингувальники показали свій план дій на понеділок і опублікували вимоги до влади на сторінці NEXTA Live в Telegram.

Мінськ. 10:00. Якщо Лукашенко приїде на МЗКТ, учасники протесту закликають всіх робочих з інших підприємств підійти до колег і підтримати їх.

О 18:00 учасники протесту планують зайняти площу Незалежності разом з Проспектом і почати сидячий страйк. Так вони планують робити до виконання їхніх вимог.

По всій країні о 18:00 робітники всіх підприємств і жителі міста йдуть в центр, де в останній раз викликають "мера на килим".

Протестувальники вимагають негайного звільнення всіх політичних ув'язнених і затриманих під час мирних акцій, правди про зниклих без вісти. А також відставки Лукашенка і чесного відкритого суду над карателями і садистами.

"Якщо мер відмовляється публічно підтримати народні вимоги, страйкоми і жителі міста мають повне право не визнавати його більше владою", – йдеться в повідомленні.

Білоруси опублікували вимоги до влади NEXTA Live в Telegram

Протестувальники закликали виходити людей на вулиці NEXTA Live в Telegram

06:30 – У Білорусі силовики розповіли, як їм дісталося від мітингувальників і поскаржилися на травми. Відповідний відеоролик під назвою "Акції, де отримують каліцтва, не потрібні, тому що страждають усі сторони конфлікту" опублікували на каналі білоруського МВС в YouTube.

У ньому містяться розповіді від двох постраждалих силовиків. Один з правоохоронців поскаржився, що був доставлений в лікарню після потрапляння в обличчя пляшки. В результаті він позбувся зуба і у нього розсічена губа.

Силовик поскаржився на травми МВС Білорусі в YouTube

"Я опустився вниз, присів на коліна, і бачу, що капає кров дуже сильно. Я встав, у мене був больовий шок, потім сів, тут до мене підбігли лікарі і почали надавати мені допомогу", – сказав військовослужбовець внутрішніх військ МВС.

У нього розсічена губа МВС Білорусі в YouTube

Інший силовик поскаржився, що підвернув ногу, коли на них насунулася частина мітингувальників. Чоловік отримав перелом щиколотки і переніс операцію.

Правоохоронець підвернув ногу під час протестів МВС Білорусі в YouTube

Він розповів про перенесеної операції МВС Білорусі в YouTube

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