У Білорусі оголосили термінову мобілізацію в області на кордоні з Росією

У Білорусі оголосили про військову 25-денну мобілізацію, яка розпочнеться 11 серпня у Вітебській області, що на кордоні з Росією.

За повідомленням Міноборони країни, будуть призиватися чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил, передає "Інтерфакс-Захід".

При цьому в міністерстві відзначили, що військові збори носять регулярний і плановий характер подібних заходів.

"Підготовка військовонавчено горезерву на військових зборах – це процес, який в Збройних Силах йде безперервно. Військовозобов'язані постійно призиваються на збори різної тривалості протягом року. Такі збори проходять і в серпні. У Вітебській області вони розпочнуться 11 серпня", – розповіла спікер Міноборони Наталя Гаврусік.

Вітебська область Білорусі межує з Росією

Відзначимо, що російське видання "MK.ru" написало, що військові частини і з'єднання збройних сил Білорусі почали залишати місця постійної дислокації.

"Місцеві жителі відзначили активність військових поблизу білоруських кордонів, а також пересування армійських частин в напрямку Мінська ... Активність білоруських військових на кордоні з Росією, вважають фахівці, може бути пов'язана з побоюваннями Мінська з приводу "вторгнення в країну російських найманців", які нібито планують організацію масових заворушень напередодні виборів", – йдеться в публікації.

Відзначимо, що вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.

Всього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнеровцев – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

Білорусь отримала від України запит щодо вагнеровців.

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