У Білорусі влаштують народний трибунал для Лукашенка

У Білорусі 13 грудня відбудеться Марш народного обвинувачення, 20 грудня – Марш народного трибуналу проти режиму нелегітимного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляється в Telegram-каналі NEXTA Live. Також тут анонсували повернення протестних акцій "з районів у центр".

"Після тактичного відходу в райони та децентралізації маршів нам усім час знову зібратися разом. Але через вихідні, 20 грудня", – йдеться в повідомленні.

Найближчими вихідними, 12 та 13 грудня, пропонується провести марші районів, "щоб всі змогли пройти злагодження й підготуватися до повернення в центр".

"Тепер до теми маршів. У кожного з нас є свої причини ненавидіти цю владу. Але наша спільна біда – несправедливість. Кричуща, безкарна, яка проникає в усі сфери нашого життя. Саме вона раз у раз виводить нас на вулиці. За Лукашенка немає (і вже не буде) чесного слідства і суду. І якщо вони відмовляються називати та карати реальних злочинців, то білоруський народ зробить це за них. Тому наступний марш, 13 грудня, стане Маршем Народного Обвинувачення", – йдеться в повідомленні.

На ньому треба "публічно назвати імена злочинців", заявили організатори акції.

"Не тільки вже прославлених головних мерзотників. Але також злочинців і посібників на різних щаблях вертикалі, хто має намір відсидітися і сховатися", – уточнили вони.

20 грудня на підтримку висунутих на попередньому марші звинувачень пройде акція "з вимогою чесного суду над обвинуваченими – Марш Народного Трибуналу", повідомили в Telegram-каналі.

"Тільки народним тиском ми можемо відновити в республіці закон і порядок. Тільки спільними зусиллями ми проженемо бандитів з нашої землі. Зустрічаємося в неділю, о 12:00, у ваших дворах", – йдеться в інформації.

У Білорусі анонсували проведення двох акцій протесту Telegram NEXTA Live

Протестувальники заявили про повернення акцій у центр Telegram NEXTA Live

Анонс двох протестних маршів у Білорусі Telegram NEXTA Live

Попередні акції протесту проти незаконного президента країни Олександра Лукашенка – Марші волі – відбулися в Білорусі 6 грудня. На них були затримані сотні демонстрантів. Цього дня до столиці країни Мінська стягнули автозаки, броньовики, водомети та іншу спецтехніку.

Що відомо про протести в Білорусі:

З 9 серпня в країні проходять масові протести проти сфальсифікованих результатів виборів президента країни.

Згідно з офіційними даними, перемогу на них здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців, опозиціонерка Світлана Тихановська посіла друге місце з 10,1% голосів.

За даними альтернативних екзит-полів, опозиційна політикиня впевнено перемогла.

Силовики жорстоко розганяли акції протесту в Білорусі. До того ж використовувалися світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети. Сотні протестувальників були травмовані та поранені. Кількість затриманих обчислюється десятками тисяч.

За офіційними даними, загинули чотири учасники мітингів, за даними Тихановської – вісім.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію. США, Великобританія, Канада, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна та Чехія не визнали її.

2 жовтня Європейський союз ввів санкції проти 40 представників влади Білорусі, 6 листопада – проти Лукашенка та ще 14 білоруських чиновників. Україна також доєдналася до них.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку Тихановської, режим нелегітимного президента Білорусі Лукашенка вже розвалюється. Вона також заявила про готовність очолити країну на час перехідного періоду, який, на її думку, триватиме близько 45 днів.