У Білорусі назвали "божевільного диктатора" Лукашенка загрозою для всієї Європи
Координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, навмисно приховує масштаби епідемії коронавірусу, чим збільшує загрозу для життя людей не тільки в сусідніх з нею країнах, а й для всієї Європи.
Про це він заявив виданню "ГОРДОН". За його словами, людей в країні затримують через те, що вони розповідають правду про дії Лукашенка.
"Затримання в Білорусі пов'язані з парадом, який організував для себе божевільний диктатор. Заарештовують людей за те, що вони розповідають правду про цю політику Лукашенка, яка (можна вже говорити прямо) спрямована на вбивства людей. Більше сотні затримали у всіх регіонах країни – Бресті , Вітебську, Мінську, Гомелі та невеликих містах. Ця боротьба з коронавірусом через боротьбу з незалежними медіа, блогерами, журналістами – нормальне функціонування диктатора, який вважає, що може репресіями перемогти коронавірус", – сказав співрозмовник.
За його словами, мета Лукашенка – якнайшвидше поширення вірусу в країні і зараження якомога більшої кількості людей.
"Для цього треба проводити масові заходи – паради, толоки, гнати дітей у школи. А ще він так звані вибори оголосив. Все робить, щоб збільшити контакти між людьми. І при цьому ховаються реальні дані по зараженим і померлим", – зазначив Санніков.
Він нагадав, що сьогодні за темпами зараження Білорусь перша в Європі, а "більше сотні померлих" – це брехня. Санніков припустив, що померлих – більше тисячі, і підкреслив, що медичному персоналу заборонено розголошувати інформацію про реальну кількість хворих.
"Лікарям і керівникам лікарень наказано мовчати, не називати точні дані хворих, приховувати реальну ситуацію забезпеченості медикаментами, обладнанням, засобами захисту і так далі. Як за часів сталінського терору, коли виконавців зобов'язували підписувати документи про нерозголошення. Ця політика спрямована на знищення людей. В Білорусі вже можна говорити про геноцид", – заявив політик.
Санніков звернув увагу, що дії керівництва Білорусі подібні поведінки китайської влади, які приховували від усього світу інформацію про новий вірус. На його думку, ситуація в Білорусі небезпечна для всієї Європи.
"Уже назріла необхідність ухвалити спеціальне рішення щодо Лукашенка. ВООЗ спочатку хвалила його за підготовку до епідемії, а потім, коли все побачила, в шоці закликала його скасувати парад, але отримала у відповідь важкий ляпас. Не можна не помічати того, що відбувається в Білорусі. Але в це же самий час Брюссель демонструє звичайне святенницьке ставлення і випускає заяви про "Східне партнерство", де йдеться про зацікавленість країни в демократичному розвитку, загальних точках дотику ... Просто театр абсурду! У ЄС реагують так, немов у Білорусі нічого не відбувається, ніби режим не веде політику знищення людських життів. Але ж у міру реалізації цих нелюдських дій влади Білорусі буде створюватися все більша небезпека для всіх в Європі без винятку", – резюмував Санніков.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський лікар з Гродно Олександр Лобан заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не введе карантин в країні і не "відступить", навіть якщо покладе половину країни.