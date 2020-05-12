Координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, навмисно приховує масштаби епідемії коронавірусу, чим збільшує загрозу для життя людей не тільки в сусідніх з нею країнах, а й для всієї Європи.

Про це він заявив виданню "ГОРДОН". За його словами, людей в країні затримують через те, що вони розповідають правду про дії Лукашенка.

"Затримання в Білорусі пов'язані з парадом, який організував для себе божевільний диктатор. Заарештовують людей за те, що вони розповідають правду про цю політику Лукашенка, яка (можна вже говорити прямо) спрямована на вбивства людей. Більше сотні затримали у всіх регіонах країни – Бресті , Вітебську, Мінську, Гомелі та невеликих містах. Ця боротьба з коронавірусом через боротьбу з незалежними медіа, блогерами, журналістами – нормальне функціонування диктатора, який вважає, що може репресіями перемогти коронавірус", – сказав співрозмовник.

Олександр Лукашенко

За його словами, мета Лукашенка – якнайшвидше поширення вірусу в країні і зараження якомога більшої кількості людей.

"Для цього треба проводити масові заходи – паради, толоки, гнати дітей у школи. А ще він так звані вибори оголосив. Все робить, щоб збільшити контакти між людьми. І при цьому ховаються реальні дані по зараженим і померлим", – зазначив Санніков.

Він нагадав, що сьогодні за темпами зараження Білорусь перша в Європі, а "більше сотні померлих" – це брехня. Санніков припустив, що померлих – більше тисячі, і підкреслив, що медичному персоналу заборонено розголошувати інформацію про реальну кількість хворих.

"Лікарям і керівникам лікарень наказано мовчати, не називати точні дані хворих, приховувати реальну ситуацію забезпеченості медикаментами, обладнанням, засобами захисту і так далі. Як за часів сталінського терору, коли виконавців зобов'язували підписувати документи про нерозголошення. Ця політика спрямована на знищення людей. В Білорусі вже можна говорити про геноцид", – заявив політик.

Санніков звернув увагу, що дії керівництва Білорусі подібні поведінки китайської влади, які приховували від усього світу інформацію про новий вірус. На його думку, ситуація в Білорусі небезпечна для всієї Європи.

"Уже назріла необхідність ухвалити спеціальне рішення щодо Лукашенка. ВООЗ спочатку хвалила його за підготовку до епідемії, а потім, коли все побачила, в шоці закликала його скасувати парад, але отримала у відповідь важкий ляпас. Не можна не помічати того, що відбувається в Білорусі. Але в це же самий час Брюссель демонструє звичайне святенницьке ставлення і випускає заяви про "Східне партнерство", де йдеться про зацікавленість країни в демократичному розвитку, загальних точках дотику ... Просто театр абсурду! У ЄС реагують так, немов у Білорусі нічого не відбувається, ніби режим не веде політику знищення людських життів. Але ж у міру реалізації цих нелюдських дій влади Білорусі буде створюватися все більша небезпека для всіх в Європі без винятку", – резюмував Санніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський лікар з Гродно Олександр Лобан заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не введе карантин в країні і не "відступить", навіть якщо покладе половину країни.

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