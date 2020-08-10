У Білорусі на протестах загинула людина: першу жертву підтвердило МВС
МВС Білорусі 10 серпня заявило про першого загиблого під час протестів у Мінську.
Інцидент стався на проспекті Притицького, повідомила пресслужба відомства в соцмережах. Силовики стверджують, що чоловік "намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у строну правоохоронців" і він нібито вибухнув.
Однак, за даними опозиційних Telegram-каналів, міліціонери закидали людей світлошумовими гранатами. Одна з них і стала причиною загибелі людини.
"Не було помічено жодного коктейлю Молотова у протестувальників. Швидше за все, чоловіка підірвали світло-шумової гранатою, яку кинули під ноги", – пише "Беларусь головного мозга". Цю версію підтверджують й інші Telegram-канали.
Правоохоронці зі свого боку стверджують: "Під час масових заворушень у Мінську на проспекті Прітицького, натовп будував барикади для блокування руху. Під час протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в строну правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми, несумісні з життям".
Додамо, точна кількість жертв невідома. 10 серпня опозиційні ресурси, зокрема NEXTA Live, повідомили про трьох загиблих на протестах у Бресті. Офіційних даних немає.
Детальну трансляцію "бунту" в Білорусі читайте за посиланням.
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