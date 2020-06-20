У Білорусі на протестах проти Лукашенка затримали понад 120 осіб: люди налякані

Карина Бондаренко Світ 10:01, 20.06.2020 Оновлено: 10:08, 20.06.2020

У містах Білорусі затримали понад 120 осіб на протестах проти затримання політиків і активістів під час підготовки до виборів президента.

Інцидент, що налякав білорусів, стався в п'ятницю, 19 липня. Затримання проходили в Мінську, в Бобруйську, Гомелі, Вітебську, Могильові, Новополоцьку, Гродно, Молодечно та Орші, пише місцевий правозахисний центр "Весна" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У числі затриманих виявилися оператор агентства Reuters, журналісти білоруського бюро "Радіо Свобода", "Белсату", "Єврорадіо", а також фотограф Tut.by.

Затримання під час протестів в Білорусі
TUT.BY

За даними видання "Радіо свобода", пізно ввечері всіх затриманих журналістів звільнили, також з відділень міліції відпустили кількох активістів.

Затримання під час протестів в Білорусі
TUT.BY
Затримання під час протестів в Білорусі
TUT.BY
Затримання під час протестів в Білорусі
радіо свобода

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Мінську, а також обласних і районних центрах Білорусі в п'ятницю, 19 червня, продовжилися акції протесту проти затримання політиків і активістів під час підготовки до виборів президента.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Лідери ЄС продовжили санкції проти Росії

НАБУ оголосило про підозру Омеляну: що закидають

У супермаркеті Києва розгулювала жінка у футболці з Путіним

Командир корабля ВМС, якого запідозрили в роботі на Росію, продовжив службу

За 6 років війни на Донбасі загинули понад 2600 українських військових