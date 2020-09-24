У Білорусі мати дев'ятьох дітей померла після побиття і зникнення сина
У Білорусі 24 вересня померла Тетяна М., мати 17-річного хлопця, який був побитий під час акцій протесту.
Жінці було 45 років, повідомила на своїй сторінці в Facebook директорка центру "Екумена" Наталія Василевич.
Вона уточнила, що Тетяну підкосила історія насильства, яку пережив її син.
У Тетяни залишилося дев'ятеро дітей. Семеро з них – неповнолітні.
"Трагедія: сьогодні померла мати Тимура (Тимофія) Тетяна, сиротами залишилися дев'ять дітей, семеро з них неповнолітніх. Тетяну дуже підкосила історія насильства, яку пережив її син, історія його переслідування", – написала Василевич.
Як уточнює "Медіазона", Тимур зник 8 вересня через дитячої лікарні в Мінську, куди його доставили після жорсткого затримання.
За кілька днів до цього Слідчий комітет Білорусі заявив, що підліток є учасником масових заворушень.
Рідні Тимура до сих пір не знають, де перебуває хлопець.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі на протестах після "інавгурації" незаконно обраного Олександра Лукашенка 24 вересня затримали щонайменше 259 осіб.