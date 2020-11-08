У Білорусі люди вийшли на Марш народовладдя: силовики вивели на вулиці військову техніку і відключили зв'язок. Фото і відео
У неділю, 8 листопада, в містах Білорусі проходить Марш народовладдя проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
З самого ранку влада вивела на вулиці військову техніку і відключила мобільний інтернет.
OBOZREVATEL стежить за подіями в Білорусі онлайн:
10:30 – На вулицях Мінська помітили колони військової техніки.
10:40 – У Мінську закрили всі станції третьої лінії метро: "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Перемоги", "Немига", "Фрунзенська". Потяги слідують без зупинки на даних станціях.
10:50 – У центрі Мінська були помічені великі групи ОМОНу.
11:00 – Світлана Тихановська підтримала всіх, хто планує вийти на Марш народовладдя.
"Ми протистоїмо беззаконню і насильству вже 90 днів. За ці 90 днів білоруси дали режиму зрозуміти, що він втратив легітимність і владу. Але що ще більш важливо – за ці 90 днів білоруси самі відчули, що народ – це справжня сила, якій не потрібні ніякі ідеологи, щоб знати, в якій країні ми хочемо жити", – йдеться в зверненні.
11:10 – У центр Мінська ввели бронетехніку, силовики збираються біля готелю "Європа".
11:20 – У Мінську біля Ратуші почалися затримання: силовики перейшли дорогу і схопили декількох осіб.
11:22 – Люди йдуть в сторону стели "Мінськ – місто герой" невеликими групами.
Новина оновлюється...