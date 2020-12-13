У Білорусі люди вийшли на Марш народного звинувачення, на вулицях з'явилися водомети. Фото і відео

У неділю, 13 грудня, у містах Білорусі почався Марш народного звинувачення.

Хода стартувала просто у дворах і проходить за узгодженим у чатах маршрутом і графіком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми пам'ятаємо всі імена репресованих – і назвемо кожне ім'я тих, хто в репресіях винен", – заявили організатори.

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OBOZREVATEL стежить за подіями в Білорусі в онлайн-режимі:

10:00 – З раннього ранку по вулицях Мінська традиційно поїхала військова техніка і транспорт силовиків. Було помічено навіть водомети.

tut.by

10:30 – В Уруччі колону спецтехніки вітали люди з червоно-зеленими державними прапорами.

11:45 – У Мінську, на Неманській, натовп силовиків затримав одного демонстранта. "Люди пройшли невеликою колоною, сім'ї з дітьми, через дві хвилини під'їхав бусик, вибігло близько 20 силовиків, затримали чоловіка", – розповіла очевидиця.

12:00 – Колони протестувальників стихійно виникають по всій країні.

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