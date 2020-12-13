У Білорусі люди вийшли на Марш народного звинувачення, на вулицях з'явилися водомети. Фото і відео
У неділю, 13 грудня, у містах Білорусі почався Марш народного звинувачення.
Хода стартувала просто у дворах і проходить за узгодженим у чатах маршрутом і графіком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми пам'ятаємо всі імена репресованих – і назвемо кожне ім'я тих, хто в репресіях винен", – заявили організатори.
OBOZREVATEL стежить за подіями в Білорусі в онлайн-режимі:
10:00 – З раннього ранку по вулицях Мінська традиційно поїхала військова техніка і транспорт силовиків. Було помічено навіть водомети.
10:30 – В Уруччі колону спецтехніки вітали люди з червоно-зеленими державними прапорами.
11:45 – У Мінську, на Неманській, натовп силовиків затримав одного демонстранта. "Люди пройшли невеликою колоною, сім'ї з дітьми, через дві хвилини під'їхав бусик, вибігло близько 20 силовиків, затримали чоловіка", – розповіла очевидиця.
12:00 – Колони протестувальників стихійно виникають по всій країні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 листопада в Мінську та інших містах Білорусі пройшов загальнонаціональний "Марш сусідів". Так білоруси охрестили свій 113-й день протестів проти чинної влади. Силовики застосовувати проти учасників мирних акцій сльозогінний газ і затримали до 200 осіб.
6 грудня відбувся "Марш волі" проти нелегітимної влади. Затримано також сотні демонстрантів.
Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в НАТО створюють військове угрупування для захоплення білоруських земель.
Серед білоруських силовиків ОМОНу, які беруть участь у розгонах протестів у Мінську, помітили колишніх бійців українського спецпідрозділу "Беркут".