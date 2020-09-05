У Білорусі горіла фабрика. Відео з місця НП
У місті Жлобин (Білорусь) в суботу, 5 вересня, горіла будівля колишньої фабрики художньої інкрустації.
Як передає tut.by, пожежа сталася в залізобетонній триповерховій будівлі на вулиці Матросова, 39. Вогонь горів відкритим полум'ям, на місце НП прибули пожежники і ліквідували загрозу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Причини пожежі поки невідомі. Як передають ЗМІ, приміщення на першому поверсі здаються в оренду, а інші не використовуються.
Відзначається, що в результаті НП ніхто не постраждав.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі горіла багатоповерхівка, потерпілий помер в лікарні від опіків. Рятувальники на руках винесли чоловіка з вогню.