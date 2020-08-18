У Білорусі дипломат звільнився на знак протесту проти Лукашенка

Вікторія Довгань Світ 07:31, 18.08.2020 Оновлено: 08:07, 18.08.2020

Очільник департаменту Північної Америки і Західної Європи в МЗС Білорусі Андрій Бушило подав у відставку через незгоду з діями влади.

Цю інформацію підтвердив офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на БелаПАН.

Раніше з'явилася інформація про те, що Бушило виїхав з країни на знак протесту проти силових розгонів мітингів білорусів.

Більш того, 16 серпня дипломат опублікував на особистій сторінці у Facebook пост з національним біло-червоно-білим прапором Білорусі. Світлина була зроблена на Марші Свободи в Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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