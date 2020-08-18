У Білорусі дипломат звільнився на знак протесту проти Лукашенка
Очільник департаменту Північної Америки і Західної Європи в МЗС Білорусі Андрій Бушило подав у відставку через незгоду з діями влади.
Цю інформацію підтвердив офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на БелаПАН.
Раніше з'явилася інформація про те, що Бушило виїхав з країни на знак протесту проти силових розгонів мітингів білорусів.
Більш того, 16 серпня дипломат опублікував на особистій сторінці у Facebook пост з національним біло-червоно-білим прапором Білорусі. Світлина була зроблена на Марші Свободи в Мінську.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше МЗС України вперше викликало українського посла в Білорусі Ігоря Кизима до Києва, щоб провести консультації і оцінити перспективи відносин між країнами.
Причиною тому стала видача Росії членів російської ПВК Вагнера, а також наступні безпідставні звинувачення в бік України від Лукашенка в недружніх кроках проти Білорусі.