У Білорусі чоловіка Тихановської звинуватили в тяжкому злочині

Білоруському опозиціонерові і блогеру Сергію Тихановському пред'явлено нове, вже третє обвинувачення, в розпалюванні соціальної ворожнечі. Цей злочин належить до тяжких.

Про це повідомило Tut.by. Чоловік колишньої кандидатки на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської перебуває в СІЗО вже півроку.

Згідно з білоруським законодавством, опозиціонеру повинні були змінити запобіжний захід або відправити його справи за попередніми звинуваченнями до суду.

Однак нове звинувачення дає можливість утримувати його за гратами ще до 18 місяців без суду.

Всього Тихановського зараз звинувачують за трьома статтями: організація дій, що грубо порушують громадський порядок (за нею він і був затриманий в Гродно 29 травня), перешкоджання роботі Центральної виборчої комісії і тепер – розпалювання ворожнечі.

Згідно зі статтею 127 Кримінально-процесуального кодексу Білорусі, продовження терміну утримання під вартою понад шість місяців дозволяється лише особам, яких звинувачують у скоєнні тяжких або особливо тяжких злочинів.

Тихановський перебуває в в одиночній камері СІЗО в місті Жодіно. У жовтні він брав участь у зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, яка проходила в СІЗО КДБ Білорусі в Мінську.

Після зустрічі кількох політв'язнів звільнили, проте опозиціонер залишився за гратами.

Нагадаємо, Тихановський мав намір балотуватися в президенти Білорусі на останніх виборах, однак в реєстрації йому відмовили. Після цього в президенти висунулася його дружина Світлана, яка раніше нікому не була відома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруська поліція з третьої спроби нібито знайшла $900 тис. в будинку Сергія Тихановського в Гомелі.

У жовтні білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вперше за чотири місяці поговорила зі своїм чоловіком Сергієм Тихановським, який знаходиться під арештом в СІЗО.