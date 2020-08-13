У Білорусі через протести звільнився ведучий держканалу Міноборони

У Білорусі ще один телеведучий на тлі масових протестів і затримань активістів написав заяву про звільнення. Володимир Бурко працював ведучим військової програми "Арсенал" на державному каналі "Білорусь 1".

Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Бурко заявив, що не міг і подумати, що солдати й техніка, про які розповідав в ефірах, можуть бути застосовані проти народу – проти мирного населення країни, проти жінок і дітей.

"Я більше не ведучий цього телепроєкту. Пішов сам, не без пригод, але пішов. П'ять років я був медійним обличчям Міноборони Республіки Білорусь. П'ять років поспіль я з серйозним обличчям розповідав, що наша армія доблесна й сильна. Я б ніколи, навіть у найстрашнішому сні, не міг собі уявити й не подумав би навіть, що солдати й техніка, про які я розповідав, можуть бути застосовані проти свого народу", – сказав він.

Звертаючись до військових, тележурналіст зазначив, що знає – вони чекають наказ і що зрозуміло, яким він буде, і закликав їх "одуматися поки не пізно".

"Я хочу звернутися до військових, солдатів і офіцерів. Ви чекаєте наказу. Ви прекрасно розумієте, яким буде цей наказ, і, найімовірніше, розумієте, якими будуть наслідки для білорусів, які просто хотіли справедливості, а отримають від вас кулю. Схаменіться, поки не пізно", – заявив він у відеозверненні.

Нагадаємо, вже відомо про сім білоруських телеведучих, які залишили свою роботу через заворушення й силове протистояння в країні. Це Ольга Богатиревич (ОНТ), Віра Каретникова, ("Білорусь 1"), Тетяна Бородкіна (СТВ), Сергій Козлович (АТН), Євген Перлин ( "Білорусь 1"), Ольга Бельмач (СТВ).

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі тривають акції протесту проти результатів президентських виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверта ніч протестів у Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх.

Локальні зіткнення не переростали в запеклі конфлікти, силовики обмежувалися присутністю в місцях скупчення активістів. До ранку ситуація втихомирилася.