У сьогоднішнього візиті глави російської Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна – політико-практичний характер.

Що стосується політичного компонента, то його візит – це втілення підтримки Кремля. Після тотальної делегітимізації Лукашенко, у нього залишилися три конкретні опори – силовий апарат, вертикаль влади і Кремль.

З представниками силового блоку і вертикальщиками (главами всіх облвиконкомів) Лукашенко окремо зустрічався днем раніше.

Кремль, в даному випадку в особі Наришкіна, служить своєрідним попередженням для місцевих силовиків і вертикальщиків. Мовляв, за мною – політична і силова підтримка Кремля, так що не смійте відколюватися і чудити, інакше вам буде непереливки.

Такий сигнал своїм силовикам і вертикальщикам Лукашенко особливо важливо направити зараз, напередодні закінчення оголошеного Світланою Тихановською ультиматуму.

Що стосується практичного компонента, то у білоруських і російських спецслужб спільне завдання – розтрощити рух опору і політичну мобілізацію білорусів. Тому йде "обмін досвідом".

"Не секрет, напевно, наша зустріч зробить зараз якийсь відповідний вибух в ЗМІ, особливо в інтернеті". Саме в такому вигляді фраза Лукашенка на зустрічі з Наришкіним звучить вельми неоднозначно, враховуючи нездорове висловлювання Юрія Воскресенського (який останнім часом виступає в ролі своєрідного прес-секретаря КДБ) про можливе повторення інциденту 3 липня 2008 року.

Взагалі, фантазія у цих панів багата. Місяць тому саме Наришкін заявляв, що нібито США і Пентагон бажають дестабілізувати ситуацію в Білорусі через вбивство католицького священика.

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