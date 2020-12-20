У Білому домі бояться, що Трамп скасує результати виборів і захопить владу – ЗМІ

В адміністрації іще чинного президента США Дональда Трампа побоюються, що глава держави вирішить зловжити владою і скасувати результати виборів, які відбулися 3 листопада.

Так, високопосадовці під час бесіди з виданням Axios підкреслили, що президент проводить час з "божевільними конспірологами".

До таких вони віднесли колишнього помічника Трампа з національної безпеки Майкла Флінна і адвокатку Сідні Пауелл.

Також побоювання чиновників викликають публікації глави держави в Twitter, де він загрожує відправити до в'язниці політиків.

До цього Флінн пропонував Трампу ввести воєнний стан в США і задіяти війська, поки не буде проведено нове голосування у штатах, які вагаються.

Тим часом Пауелл наполягала на необхідності вилучення машин для голосування, щоб їх вивчити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колегія виборників США 15 грудня затвердила перемогу обраного президента-демократа Джо Байдена на виборах глави держави. Він отримав 306 голосів за необхідних для перемоги 270 голосах, Трамп набрав всього 232 голоси.

Водночас представники Республіканської партії організували альтернативне голосування в кількох штатах "з масштабними порушеннями", в яких переміг Байден.