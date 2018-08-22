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ПолітикаЕкономіка

У Берліні за підготовку теракту затримано росіянина

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У Берліні 22 серпня затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці теракту.

Про це повідомили у Генпрокуратурі ФРН. Здійснити теракт він планував із використанням вибухівки. Спецслужби провели обшук у квартирі громадянина РФ.

"Генпрокуратура сьогодні на підставі ордера на арешт від 9 серпня 2018 року розпорядилася про затримання 31-річного громадянина Росії Магомеда-Алі С. Затримання було здійснене спецпідрозділом федеральної кримінальної поліції та берлінської кримінальної поліції. Крім того, була обшукана квартира підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

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Росіянина підозрюють у підготовці "тяжкого злочину проти держави та підготовці злочину з використанням вибухових речовин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Вашингтоні була затримана громадянка Росії Марія Бутіна, яку звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.

Місце
НімеччинаБерлін
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Магомед-Али - вот истинный русский, потомок основателей Руси! Мокши, когда там у вас курбан байрам, слышал что пукин вас всех поздравлял с этим великим праздником)))))
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