У Берліні за підготовку теракту затримано росіянина

У Берліні 22 серпня затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці теракту.

Про це повідомили у Генпрокуратурі ФРН. Здійснити теракт він планував із використанням вибухівки. Спецслужби провели обшук у квартирі громадянина РФ.

"Генпрокуратура сьогодні на підставі ордера на арешт від 9 серпня 2018 року розпорядилася про затримання 31-річного громадянина Росії Магомеда-Алі С. Затримання було здійснене спецпідрозділом федеральної кримінальної поліції та берлінської кримінальної поліції. Крім того, була обшукана квартира підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

Росіянина підозрюють у підготовці "тяжкого злочину проти держави та підготовці злочину з використанням вибухових речовин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Вашингтоні була затримана громадянка Росії Марія Бутіна, яку звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.